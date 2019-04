Professores da Metodista dão prazo até segunda para paralisação

Aline Melo

25/04/2019



Os professores da Universidade Metodista de São Paulo decidiram, em assembleia realizada na terça-feira, que vão aguardar até amanhã pelo pagamento dos salários atrasados, antes de declarar greve, prevista para segunda-feira, caso os depósitos não sejam realizados. Nova assembleia está marcada para o dia 29, às 17h30, no campus Rudge Ramos. Alguns docentes aguardam pelo salário de março, outros também pelas férias, e todos cobram os depósitos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), que não são feitos desde 2015.

A crise econômica assola a instituição desde 2015 e vem se agravando nos últimos dois anos. Pelo menos 54 professores universitários e 15 do colégio, além de 50 administrativos, foram demitidos neste período. Apenas dez docentes conseguiram na Justiça reintegração dos postos de trabalho. A Metodista não se manifestou até o fechamento desta edição.