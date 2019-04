'Esse assunto, vira a página', diz Mourão

24/04/2019 | 20:19



Após novos ataques do vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), o vice-presidente Hamilton Mourão evitou aumentar a polêmica em torno do assunto. "O que eu falei ontem? Quando um não quer, dois não brigam. Então esse assunto, vira página", disse ao chegar ao Palácio do Planalto após almoço, nesta quarta-feira, 24.

Perguntado se conversa com Jair Bolsonaro sobre a ofensiva de Carlos, Mourão disse que "tudo é motivo" para falar com o presidente. "Mas a gente procura levar sem aumentar as tensões. As tensões do dia a dia já são suficientes e não precisa aumentar isso aí."

O vice disse não ver desavenças entre Jair Bolsonaro e o filho, considerando que o presidente está sem publicar no Twitter desde o domingo de Páscoa. "Pai e filho é pai e filho, não tem essas desavenças. Vamos aguardar. Eu falei ontem a frase da minha mãe: dê tempo ao tempo", declarou.