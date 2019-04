Do Dgabc.com.br



24/04/2019 | 20:20



No início da noite desta quarta-feira (24), uma mulher, ainda sem identificação, teria sido estrangulada em um dos apartamentos do condomínio Barão de Mauá, na Rua Valdemar Celestino, 621, no Parque São Vicente, em Mauá.

De acordo com informações da Polícia Militar, o marido matou a mulher, colocou o corpo dentro de uma mala e guardou no armário.

O suspeito teria fugido. A polícia está no local.

Em breve mais informações.