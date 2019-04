Comissão especial da Previdência tem apenas 13 titulares indicados

24/04/2019 | 19:43



Até o início da noite desta quarta-feira, 24, a comissão especial criada para analisar a reforma da Previdência tinha apenas 13 membros titulares indicados pelos partidos no sistema da Câmara. Para que o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), possa instalar o colegiado e dar início aos trabalhos de análise da proposta é necessária a indicação de ao menos 26 titulares e também do presidente da comissão. Nos bastidores, Maia trabalhou nesta quarta-feira para acelerar esse trabalho, mas alguns partidos ainda não bateram o martelo.

Até o momento, PSD indicou seus três titulares - Darci de Matos (PSD-SC), Delegado Éder Mauro (PSD-PA) e Reinhold Stephanes Junior (PSD-PR) - e três suplentes: Marco Bertaiolli (PSD-SP), Marx Beltrão (PSD-AL) e Cezinha de Madureira (PSD-SP). PSDB também indicou três titulares: Beto Pereira (PSDB-MS), Daniel Trzeciak (PSDB-RS) e Samuel Moreira (PSDB-SP). Os tucanos colocaram Eduardo Cury (PSDB-SP), um dos nomes indicados para a relatoria da proposta, na suplência ao lado de Rodrigo de Castro (PSDB-MG). PTB colocou Marcelo Moraes (PTB-RS) na titularidade e Eduardo Costa (PTB-PA), na suplência.

O deputado Mauro Benevides (PDT-CE) e André Figueiredo (PDT-CE) ficaram com as duas titularidades do partido. No Pros, Capitão Wagner (CE) e Acácio Favacho (AP) ficaram como titular e suplente, respectivamente. Alex Manente (Cidadania-SP), Doutor Frederico (Patri-MG) e Vinicius Poit (Novo-SP) ocupam cada um a titularidade destinada aos seus respectivos partidos. PRB deve indicar seus nomes ainda nesta quarta. Os três titulares serão Silvio Costa Filho (PE), Capitão Alberto Neto (CE) e Cleber Verde (MA).