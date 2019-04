Guarani define Giovanni como goleiro titular para estreia na Série B

24/04/2019 | 19:21



Vinícius Eutrópio tem dores de cabeça para o primeiro jogo do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a chegada de Jefferson Paulino, eleito o melhor goleiro do Campeonato Carioca, o treinador quer dar continuidade a Giovanni Santos, titular no Campeonato Paulista e que vinha sendo utilizado nos testes mais recentes. Além disso, o técnico ainda não sabe se vai poder ficar no banco de reservas.

O Guarani está com dificuldade para rescindir o contrato de Osmar Loss, ex-técnico do clube e que foi dispensado há mais de um mês, no início de março. Sem a documentação regularizada do antigo treinador, a diretoria não consegue inscrever Vinícius Eutrópio, que foi contratado no início de abril e realizou uma intertemporada com o elenco, mas ainda não sabe se vai poder estrear contra o Figueirense no próximo sábado, às 16h30, contra o Figueirense, no Brinco de Ouro.

No gol, Giovanni foi criticado pela torcida pela irregularidade no Campeonato Paulista, mas Eutrópio o defendeu alegando que era um problema físico, que já foi corrigido nos treinos. De qualquer forma, a concorrência pela posição aumentou com a chegada de Jefferson Paulino, além da manutenção de Kléver no elenco. O Guarani traçou como meta o acesso na Série B.

Eliminado na primeira fase do Estadual, o clube trabalhou quase um mês para a estreia na competição nacional. Além disso, trouxe reforços importantes para agregar ao elenco, como o zagueiro Xandão e o meia Arthur Rezende.