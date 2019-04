Prefeito presta homenagem ao Santo André pelo acesso à elite

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



24/04/2019 | 18:37



O prefeito Paulo Serra (PSDB) homenageou nesta quarta-feira (24) o elenco do Santo André pelo acesso à elite do Campeonato Paulista, conquistado domingo, contra o Água Santa, em Diadema. Jogadores, comissão técnica e integrantes da diretoria estiveram presentes ao evento, que contou também com os presidentes das principais torcidas organizadas do clube.



O prefeito agradeceu o esforço feito durante a campanha. "Muito obrigado! Quando o time leva esse escudo no peito, também leva o nome da cidade para todos os lugares. A Prefeitura ajuda menos do que gostaria e mais do que poderia. É pouco, gostaria de fazer mais. Fomos atrás de patrocínio, umas portas se abriram, outra não, mas é pouco perto do que vocês (jogadores) fizeram de levar o nome da cidade de volta à elite do futebol paulista. Obrigado", agradeceu.



Presidente do Ramalhão, Sidney Riquetto, se emocionou no discurso. "Encerro meu mandado no fim do ano e pedi muito para não terminar com o time na Série A-2. Obrigado por me ajudarem a realizar esse sonho."



Depois da cerimônia, todos os presentes desceram até a estátua de João Ramalho, fundador da cidade, para um registro.