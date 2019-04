Marinho diz que dados da Previdência serão entregues à Câmara ainda nesta quarta

24/04/2019 | 18:57



Em uma breve passagem pela Câmara dos deputados nesta quarta-feira, 24, o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, afirmou que os dados desagregados sobre a reforma da Previdência serão entregues ao parlamento ainda nesta quarta-feira, 24, "dentro do prazo". "Governo vai cumprir o prazo sobre dados da Previdência para Câmara", disse. Ele não especificou como será essa entrega, se física ou remotamente, nem por quem será feita. "Alguém do governo vai entregar esses dados", disse. "Quem pediu dentro da lei vai receber", afirmou. Marinho disse ainda que nesta quinta-feira os dados completos serão apresentados para a imprensa.

Alguns deputados protocolaram requerimentos pedindo os dados completos da economia da reforma. Um desses pedidos foi feito pelo líder do PSB, o deputado Tadeu Alencar (PE). O pedido foi apresentado no dia 13 de março e o prazo para a resposta do Ministério da Economia vence nesta quarta, às 20h. No documento, Alencar pede informações "sobre hipóteses de comportamento e dados econômicos e atuariais empregados nas estimativas de receitas e despesas que fundamentam a Proposta de Emenda Constitucional da reforma da Previdência". Alencar disse que está acompanhando e aguardando o fim do prazo para se manifestar.