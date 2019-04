Madonna: 'Queria muito que esse videoclipe parecesse uma pintura'

24/04/2019 | 18:52



Lançada na semana passada, a faixa Medellín, parceria de Madonna com Maluma, ganhou videoclipe nesta quarta-feira, 24, em uma transmissão exclusiva pela MTV. Durante os 30 minutos do programa, Madonna respondeu perguntas de fãs em Milão e São Paulo e contou um pouco sobre o processo criativo do vídeo. Medellín é a primeira música de trabalho do novo álbum da cantora, Madame X.

Na live, Madonna estava uniformizada como a personagem que dá título ao álbum - até o momento, a maior marca registrada é um tapa-olho. Indagada sobre a direção do vídeo, elogiou a espanhola Diana Kunst: "Ela é influenciada pelos mesmos pintores e diretores que eu. Quando conheci o trabalho dela, senti que todos os vídeos pareciam pinturas, e eu realmente queria que Medellín parecesse uma pintura", declarou.

Os fãs brasileiros que estavam no estúdio da MTV em São Paulo também puderam interagir com a cantora. Uma delas, Beatrice, perguntou sobre o significado do verso "allowed myself to be naive/ to be someone I've never been" ('me permiti ser ingênua para ser alguém que nunca fui'). Madonna afirmou que a linha joga uma perspectiva positiva sobre a ingenuidade. "Nessa parte, uso 'ingênua' no sentido de não se importar com o que as pessoas falam. Eu sinto que quando comecei a carreira era ingênua e isso era uma coisa boa, porque você não pensa sobre julgamento, sobre o que as pessoas vão dizer, você é pura e livre na sua expressão".

Lançado nos últimos minutos da live, o videoclipe começa com Madonna fazendo uma espécie de oração. "Eu nunca serei o que a sociedade espera que eu seja", promete. Depois, ao som de "one, two, tcha-tcha-tcha", acompanhada de dançarinos, arrisca passos mais latinos à frente do espelho.

Quente

O colombiano Maluma participou brevemente da live, em Miami. No vídeo, faz uma espécie de par romântico com Madame X. Os dois se beijam mais de uma vez e acordam juntos na cama. No fim, participam de um grande e animado banquete.

A live foi transmitida ao vivo para mais de 180 países. Confira: