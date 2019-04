Em jogo com cânticos racistas, Lazio bate Milan e vai à final da Copa da Itália

24/04/2019 | 18:51



A Lazio é a primeira equipe classificada à decisão da Copa da Itália. Nesta quarta-feira, em uma partida ofuscada pelo comportamento racista de alguns torcedores do clube de Roma, a equipe superou o Milan por 1 a 0, no duelo de volta das semifinais, disputado no San Siro.

O primeiro confronto da semifinal havia terminado empatado em 0 a 0, no Estádio Olímpico. A decisão, em Roma, está agendada para 15 de maio, sendo que o adversário da Lazio sairá do confronto entre Atalanta e Fiorentina. O primeiro duelo, em Florença, ficou 3 a 3. E agora os times voltarão a se enfrentar nesta quinta-feira em Bérgamo.

Torcedores da Lazio, deixaram em segundo plano a classificação do seu time ao realizarem manifestações racistas e fascistas. Antes do jogo em Milão, torcedores exibiram uma faixa com a inscrição "Honra a Benito Mussolini", em uma referência ao ex-ditador fascista italiano.

Além disso, dentro do San Siro, entoaram cânticos racistas, direcionadas a Bakayoko. A administração do estádio chegou a ameaçar paralisar o jogo se a manifestação continuasse, mas não o fez, ainda que as ofensas tenham se repetido.

Com a bola rolando, o duelo foi equilibrado no San Siro, com o Milan, mesmo sendo mandante, encontrando dificuldades para criar oportunidades. E a Lazio definiu a sua vitória aos 12 minutos da etapa final, quando Immobile puxou contra-ataque em velocidade e acionou Correa, que finalizou para as redes, com a bola passando entre as pernas de Pepe Reina. Aos 31, o Milan até marcou um gol com Cutrone, mas a arbitragem marcou impedimento.

A Lazio voltará a jogar no domingo, quando duelará com a Sampdoria, fora de casa, pelo Campeonato Italiano. No mesmo dia, o Milan vai visitar o Torino.