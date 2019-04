Bruna Marquezine fala sobre suposto affair com Lewis Hamilton!

24/04/2019 | 18:10



Bruna Marquezine finalmente quebrou o silêncio sobre o suposto affair com Lewis Hamilton! A atriz, que estava sendo apontada como uma paquera do piloto após curtir o Coachella, festival de música, ao lado dele, comentou sobre o assunto nesta quarta-feira, dia 24. Em uma publicação no Twitter, que falava sobre um possível romance entre os dois, ela respondeu:

É o que?

Em seguida, Bruna continuou:

Estão é doidas.

Os fãs admiraram a atitude da morena. Uma seguidora comentou:

Sério, tem que ser uma pessoa muito bem espiritualizada e calma pra aguentar tanta fofocaiada, né Bruna? Meus parabéns.

Outra achou engraçado a resposta, mas ainda torce pelo casal:

Rindo, porém se vocês se juntarem, eu shippo!