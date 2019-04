Selena Gomez fala sobre julgamentos em relação à aparência: -Adoraria alguém para me amar pela pessoa que sou

24/04/2019 | 18:10



Selena Gomez parece estar se recuperando depois de uma fase difícil, quando ficou doente. A atriz foi a convidada do primeiro episódio do podcast Dream It Real nesta quarta-feira, dia 24, e mandou a real sobre alguns assuntos um tanto quanto polêmicos, como o julgamento que sofre por causa de sua aparência. A cantora, que já foi criticada pelo peso após ser flagrada de biquíni na praia, falou sobre a pressão:

- Não gosto de pessoas julgando a minha aparência ou qualquer coisa assim. Só acho que o mundo hoje, com tanta exposição a tudo, é ótimo para se vestir e se sentir bonita e fazer essas coisas. Eu me sinto lisonjeada quando talvez os caras ficam tipo: ?Você é bonita?. Eu sou, mas adoraria alguém para me amar pela pessoa que sou. Isso é o que é importante para mim, sabe?

A artista completou dizendo que não quer ser alguém diferente dela mesma:

- Acho que você meio que cria essa outra persona de si mesmo, e então quando comecei a passar por coisas reais, realmente difíceis, isso me permitiu sentir que vale a pena, saber que sou digna e que sou quem sou. Acho que é importante para mim. Eu não quero ser nada que seja um show ou uma persona. Simplesmente não quero.

Selena ainda relembrou a época de Disney, quando começou a ser cobrada em relação à aparência:

- Isso só me ensinou muito sobre ser um modelo, sabe? Essa foi a primeira coisa que fiz, então eles eram muito focados na aparência, em serem perfeitos. Acho que estavam apenas apenas se certificando de que você estava sendo uma boa influência para as pessoas. Sou grata por ter tido essa oportunidade, porque entendo o que uma plataforma significa.

Gomez faz terapia, e contou um pouquinho sobre o tratamento:

- É difícil, mas é incrível. Uma das minhas amigas comentou: 'Quero começar a fazer terapia', e eu disse: 'É bom, apenas me diga como vai ser sua primeira experiência', mas ela me disse que não sabia se havia realmente gostado. E falei para ela: 'Você tem que dar um mês porque não pode entrar e só fazer, é difícil para as pessoas se abrirem'. Mas eu acho que é apenas uma das coisas mais importantes para conhecer a si mesmo. Não digo que todo mundo tem que fazer isso? mas acho que isso me ajudou a entender a mim mesma e a minha infância muito melhor.

Mas agora, em nova fase, Selena está prestes a lançar um novo álbum e falou que cada música é sobre uma experiência de vida:

- Não haverá colaborações. Trabalhando neste novo álbum, só queria que fosse eu, tudo de mim. Cada música é uma história que experimentei. Até esse ponto, acho que não há ninguém que vai contar a minha história melhor do que eu. Realmente queria apenas viver um pouco com a minha história e transformá-la em algo que significa muito para mim.