24/04/2019 | 18:00



Um sistema de alta pressão influenciará as condições de tempo nas sete cidades no Grande ABC nesta quinta-feira. O céu terá poucas nuvens, bastante Sol, calor, umidade relativa do ar baixa e sem chuva.

A temperatura segue estável, com mínima de 18º e máxima de 28º.

Para o fim de semana, a tendência segue na sexta-feira, mas a partir de sábado aumentam as chances de pancadas de chuva isoladas de intensidade moderada a forte.