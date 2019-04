Do Dgabc.com.br



24/04/2019 | 17:16



A pista Sul da Via Anchieta que estava bloqueada para obras de manutenção foi liberada para o tráfego de veículos por volta das 17h. A Ecovias, concessionária que administra a via, vêm realizando manutenção da pista diariamente e a previsão é de que os bloqueios diurno sejam realizados até o fim desta semana pelo menos.

A Operação Comboio também está em vigor, a partir da praça de pedágio do km 31, devido formação de neblina e baixa visibilidade no trecho da via Anchieta, assim como a Interligação Planalto em ambos sentidos, da Anchieta para a Imigrantes.

Apesar disso, o tráfego permanece normal no SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes).