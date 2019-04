Em entrevista à Luana Piovani, Xuxa surpreende ao revelar conversa com Sasha: - Mãe, você tem certeza de que não quer provar maconha?

24/04/2019 | 17:10



O novo programa de Luana Piovani nem estreou ainda e já mostra que virá com tudo. O motivo? Logo em seu teaser, revelado pelo colunista Leo Dias na tarde desta quarta-feira, dia 24, a apresentadora já mostrou que trará entrevistas para lá de polêmicas.

No entanto, o que mais chamou a atenção foi o trecho de uma das entrevistas feitas por ela. Xuxa Meneghel é a convidada de Luana e ela abre o jogo sobre sua intimidade. A Rainha dos Baixinhos chega a revelar uma fala de Sasha e surpreende:

- A minha filha já falou assim: Mãe, você tem certeza de que você não quer provar maconha?

Após essa frase, Luana até brinca e pede para Xuxa avisar quando Sasha estiver no Brasil, já que ela hoje mora nos Estados Unidos.

Além disso, Xuxa ainda comenta as críticas que recebe dos internautas:

- Eu vejo que as pessoas que estão do outro lado se preocupam muito mais com as minhas rugas do que eu.