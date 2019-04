Campeonato Brasileiro será disputado já com mudanças nas regras do futebol

24/04/2019 | 16:52



O Campeonato Brasileiro que começará neste final de semana - serão quatro partidas neste sábado e mais seis no domingo, pela primeira rodada - terá uma novidade para além do uso do VAR (árbitro de vídeo): a CBF recebeu o sinal verde da Fifa para implantar as mudanças aprovadas pela International Board, que no início de março alterou uma série de regras do futebol.

No mundo todo, as mudanças passarão a valer somente a partir de 1.° de junho. "Mas havia a possibilidade de antecipar para competições que iniciariam antes da data ou pedir adiamento para a próxima temporada. Decidimos nos antecipar", explicou o ex-árbitro Leonardo Gaciba, novo presidente da Comissão de Arbitragem da CBF.

Além da Série A, as novas regras serão aplicadas nas Séries B, C e D e a partir das oitavas de final da Copa do Brasil. As segunda e terceira divisões nacionais também começarão neste final de semana; a quarta divisão, no dia 4 de maio.

As mudanças foram aprovadas em março e algumas alteram pontos sensivelmente. O toque de mão ou braço na bola é um deles - passará a ser considerado falta mesmo quando for sem intenção ou involuntário, desde que barre um gol ou assistência.

Dentre outras mudanças previstas estão a possibilidade de membros da comissão técnica receberem cartão amarelo e o fim da obrigatoriedade de o jogador só receber a bola fora da área em cobranças de tiro de meta.