Denise Coelho se apresenta na Casa da Palavra

Miriam Gimenes



25/04/2019 | 07:47



Em suas intervenções artísticas, a multiartista Denise Coelho se apresenta no palco ou caminha entre o público, interagindo e mostrando sua interpretação de repertório musical mundial. Ele inclui composições próprias, com leitura de poesias, desenhos e pinturas em telas enquanto canta, com cenário e bases musicais em formato multimídia.

E será dessa forma que ela se apresentará amanhã, a partir das 19h, na Casa da Palavra Mário Quintana (Praça do Carmo, 171), em Santo André. A cantora, compositora, performer e desenhista leva para o palco toda sua bagagem cultural, já que estudou técnicas vocais variadas, do popular ao lírico, e também designer gráfico. “Isso me permite cuidar do cenário, figurino e peças gráficas dos shows, bem como o material audiovisual, como projeções e as bases musicais que me acompanham em cena”, diz.

Ela já gravou com alguns nomes da região, como o blueseiro Vasco Faé, da Irmandade do Blues, e com o grupo de rap Uafro, entre outros. “Recentemente participei da gravação de um álbum que reúne vários artistas do Grande ABC e São Paulo, cujo tema são poesias de Zhô Bertholini e Jureba Barreto de Souza”, finaliza. A apresentação é gratuita.