Varig, Vasp e Pan Am: relembre as cias aéreas que faliram

Hawkeye UK on Visualhunt.com / CC BY-SA BOAC e BEA: A British Overseas Airways (BOAC) foi fundada em 1939 e voava para diversos continentes, inclusive para a América do Sul. Já a British European Airways surgiu em 1946. Ambas foram extintas em 1974, em um processo de fusão que acabou dando origem à British Airways

Lewis Smith Photography on VisualHunt.com / CC BY-NC BOAC e BEA: A British Overseas Airways (BOAC) foi fundada em 1939 e voava para diversos continentes, inclusive para a América do Sul. Já a British European Airways surgiu em 1946. Ambas foram extintas em 1974, em um processo de fusão que acabou dando origem à British Airways

San Diego Air and Space Museum Archives on Visual Hunt / No known copyright restrictions BOAC e BEA: A British Overseas Airways (BOAC) foi fundada em 1939 e voava para diversos continentes, inclusive para a América do Sul. Já a British European Airways surgiu em 1946. Ambas foram extintas em 1974, em um processo de fusão que acabou dando origem à British Airways

Colin Cooke Photo on VisualHunt / CC BY-NC-SA BOAC e BEA: A British Overseas Airways (BOAC) foi fundada em 1939 e voava para diversos continentes, inclusive para a América do Sul. Já a British European Airways surgiu em 1946. Ambas foram extintas em 1974, em um processo de fusão que acabou dando origem à British Airways

CC BY-SA Hawkeye UK on Visual hunt BOAC e BEA: A British Overseas Airways (BOAC) foi fundada em 1939 e voava para diversos continentes, inclusive para a América do Sul. Já a British European Airways surgiu em 1946. Ambas foram extintas em 1974, em um processo de fusão que acabou dando origem à British Airways

CC BY-NC-SA Aero Icarus on Visual hunt Continental Airlines: fundada em 1934, ela foi uma das grandes companhias americanas. Foi comprada pela United em 2010, sendo completamente absorvida em 2012, quando seu nome deixou de ser utilizado

Christian Junker Continental Airlines: fundada em 1934, ela foi uma das grandes companhias americanas. Foi comprada pela United em 2010, sendo completamente absorvida em 2012, quando seu nome deixou de ser utilizado

CC BY-SA Aero Icarus on Visual Hunt Cruzeiro do Sul: fundada como Syndicato Condor em 1927, adotou o nome Cruzeiro do Sul em 1943. Começou a enfrentar dificuldades financeiras nos anos 1970, sendo adquirida pela Varig em 1975. Foi completamente absorvida em 1993, sendo extinta do mercado

CC BY-NC-SA dreamcatcher-68 on VisualHunt Lauda Air: fundada em 1979 pelo piloto Niki Lauda, foi uma importante companhia aérea da Áustria. Foi comprada pela Austrian Airlines em 2000, deixando de existir em 2013. O Garagem360 já contou sua história, que pode ser vista aqui: https://bit.ly/2W1mUsP

CC BY-NC-SA M. Oertle on Visualhunt.com Lauda Air: fundada em 1979 pelo piloto Niki Lauda, foi uma importante companhia aérea da Áustria. Foi comprada pela Austrian Airlines em 2000, deixando de existir em 2013. O Garagem360 já contou sua história, que pode ser vista aqui: https://bit.ly/2W1mUsP

Aero Icarus on VisualHunt.com / CC BY-SA Lauda Air: fundada em 1979 pelo piloto Niki Lauda, foi uma importante companhia aérea da Áustria. Foi comprada pela Austrian Airlines em 2000, deixando de existir em 2013. O Garagem360 já contou sua história, que pode ser vista aqui: https://bit.ly/2W1mUsP

drcursor on VisualHunt / CC BY-NC-SA Niki: outra companhia de Niki Lauda, operou entre 2003 e 2017. O texto completo da cia. está aqui: https://bit.ly/2W1mUsP

CC BY M. Oertle on VisualHunt.com Lloyd Aereo Boliviano (LAB): fundada em 1925, foi uma das pioneiras do continente. A Vasp comprou a companhia em 1995, e passou a ampliar os voos internacionais da empresa boliviana. Porém, após o fechamento da Vasp, a LAB encerrou suas operações em 2007

CC BY-SA clipperarctic on Visualhunt.com Pan Am: uma das empresas mais importantes da história da avião, operou entre 1927 e 1991. Diversas decisões equivocadas e a baixa participação no mercado doméstico dos EUA foram fundamentais para a quebra da companhia

CC BY-NC fsll2 on Visual Hunt Pan Am: uma das empresas mais importantes da história da avião, operou entre 1927 e 1991. Diversas decisões equivocadas e a baixa participação no mercado doméstico dos EUA foram fundamentais para a quebra da companhia

CC BY-ND Fred Schinke on Visualhunt.com Panair do Brasil: fundada em 1929, foi por muitos anos a principal cia. aérea do Brasil. Em 1965, por conta de uma determinação do governo militar, teve sua licença de voo cassada, sendo fechada. Todas suas rotas foram repassadas para a Varig e Cruzeiro do Sul

Brazilian National Archives [Public domain], via Wikimedia Commons Real Transportes Aéreos: fundada em 1945, teve uma trajetória meteórica no mercado brasileiro. Chegou a ter 117 aviões nos anos 1950, tendo uma das maiores frotas do mundo. Porém, foi comprada pela Varig em 1961, sumindo do mercado

CC BY-NC BrunoGeiger on VisualHunt.com Swissair: fundada em 1931, ela foi sucedida pela Swiss atual, deixando de voar em 2001 após uma crise financeira

CC BY Leandro returns on Visualhunt.com Transbrasil: criada em 1955 para transportar as carnes da Sadia, recebeu seu nome mais famoso em 1973. Ficou famosa por seus aviões coloridos, que depois foram pintados de branco com o arco-íris estilizado na cauda. Endividada, fechou as portas em 2001

CC BY-NC-SA Aero Icarus on Visual hunt Transbrasil: criada em 1955 para transportar as carnes da Sadia, recebeu seu nome mais famoso em 1973. Ficou famosa por seus aviões coloridos, que depois foram pintados de branco com o arco-íris estilizado na cauda. Endividada, fechou as portas em 2001

CC BY-SA Aero Icarus on Visual hunt Transbrasil: criada em 1955 para transportar as carnes da Sadia, recebeu seu nome mais famoso em 1973. Ficou famosa por seus aviões coloridos, que depois foram pintados de branco com o arco-íris estilizado na cauda. Endividada, fechou as portas em 2001

CC BY-NC-SA M. Oertle on Visualhunt.com Trans World Airlines (TWA): operou entre 1925 e 2001, quando foi comprada pela American Airlines. Chegou a ser uma das maiores empresas americanas do setor, mas passou a ter dificuldades econômicas a partir dos anos 1990

Aero Icarus on VisualHunt / CC BY-NC-SA Trans World Airlines (TWA): operou entre 1925 e 2001, quando foi comprada pela American Airlines. Chegou a ser uma das maiores empresas americanas do setor, mas passou a ter dificuldades econômicas a partir dos anos 1990

CC BY-NC BrunoGeiger on VisualHunt Trans World Airlines (TWA): operou entre 1925 e 2001, quando foi comprada pela American Airlines. Chegou a ser uma das maiores empresas americanas do setor, mas passou a ter dificuldades econômicas a partir dos anos 1990

CC BY-NC jmiguel.rodriguez on VisualHunt.com US Airways: criada em 1937, era uma companhia importante dos Estados Unidos, mas deixou de existir em 2015, quando se fundiu com a American Airlines

Rosedale7175 on Visualhunt / CC BY-SA US Airways: criada em 1937, era uma companhia importante dos Estados Unidos, mas deixou de existir em 2015, quando se fundiu com a American Airlines

TDelCoro on Visual hunt / CC BY-SA US Airways: criada em 1937, era uma companhia importante dos Estados Unidos, mas deixou de existir em 2015, quando se fundiu com a American Airlines

Aero Icarus on Visual Hunt / CC BY-NC-SA Varig: a gigante do Rio Grande do Sul foi um verdadeiro símbolo da aviação brasileira, dominando o mercado por algumas décadas. Entrou em crise nos anos 2000, encerrando suas atividades em 2006, antes de completar 80 anos de história. É até hoje a única cia. brasileira a ter tido um jumbo na frota, já que operou alguns modelos do Boeing 747 entre 1981 e 1998

CC BY-NC-SA Aero Icarus on VisualHunt Varig: a gigante do Rio Grande do Sul foi um verdadeiro símbolo da aviação brasileira, dominando o mercado por algumas décadas. Entrou em crise nos anos 2000, encerrando suas atividades em 2006, antes de completar 80 anos de história. É até hoje a única cia. brasileira a ter tido um jumbo na frota, já que operou alguns modelos do Boeing 747 entre 1981 e 1998

CC BY-NC-SA Igor Pereira Santorsula on Visualhunt Varig (VRG): após a falência da cia. original, uma nova empresa, a VRG Linhas Aéreas, foi fundada. Ela foi comprada pela Gol em 2007, mas deixou de voar em 2013, quando passou a operar com a bandeira de sua empresa proprietária

Leandro returns on VisualHunt.com / CC BY Varig (VRG): após a falência da cia. original, uma nova empresa, a VRG Linhas Aéreas, foi fundada. Ela foi comprada pela Gol em 2007, mas deixou de voar em 2013, quando passou a operar com a bandeira de sua empresa proprietária

CC BY-NC-SA M. Oertle on Visualhunt Vasp: criada em 1933, passou a fazer parte do governo do estado de São Paulo em 1935. Somente em 1991 voltou para a iniciativa privada, nas mãos de Wagner Canhedo. O empresário tentou expandir as rotas e comprou novos aviões, mas não conseguiu impedir a quebra da empresa. A Vasp deixou de voar em 2005, tendo a falência decretada em 2008

Aero Icarus on Visual hunt / CC BY-NC-SA Vasp: criada em 1933, passou a fazer parte do governo do estado de São Paulo em 1935. Somente em 1991 voltou para a iniciativa privada, nas mãos de Wagner Canhedo. O empresário tentou expandir as rotas e comprou novos aviões, mas não conseguiu impedir a quebra da empresa. A Vasp deixou de voar em 2005, tendo a falência decretada em 2008