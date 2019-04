24/04/2019 | 15:34



A comissão mista do Congresso criada para analisar a medida provisória que eleva para 100% o porcentual de capital estrangeiro que poderá ser permitido nas companhias aéreas do País adiou novamente a reunião para votar o parecer do relator Roberto Rocha (PSDB-MA). A análise ficou para esta quinta, às 10h.

Rocha é favorável à medida. Inicialmente, a votação deveria ter ocorrido na última terça, 23, mas, a pedido dos senadores, havia sido transferida para esta quarta.