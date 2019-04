Pai de Beyoncé diz que está preparando musical sobre Destiny's Child

24/04/2019 | 15:22



Menos de uma semana após o lançamento do documentário Homecoming, que traz a performance de Beyoncé no Coachella 2018, a artista deve ser destaque em mais uma superprodução: Mathew Knowles, pai da cantora, revelou que está trabalhando em um musical sobre o grupo Destiny's Child.

"Novidade: Johnson e eu estamos trabalhando juntos em Survivor: The Destiny's Child Musical com planos de ir para a Broadway, London West End, e uma turnê mundial!", comemorou, acrescentando que mais detalhes serão revelados em breve.

Em seu site oficial, Knowles, que trabalhou como cocriador e empresário do grupo, disse que o musical será uma biografia com as conquistas, obstáculos e evolução do grupo composto por Beyoncé, Kelly Rowland e Michelle Williams.

"Desde seu começo em 1990, Destiny's Child vendeu mais de 150 milhões de discos pelo mundo, ganhou múltiplos prêmios Grammy e serviu como inspiração para muitos atos musicais e conquistou gerações de fãs. Agora, pela primeira vez, a audiência será tratada com um olhar honesto pelos bastidores da criação do melhor grupo musical feminino", diz o comunicado.