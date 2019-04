Meghan Markle e príncipe Harry são duramente criticados após enviarem mensagem de parabéns a príncipe Louis

24/04/2019 | 15:10



Meghan Markle e príncipe Harry desejaram um feliz aniversário a príncipe Louis, que completou um aninho de idade na última terça-feira, dia 23. A mensagem de parabéns foi feita em uma publicação do Palácio de Kensington no Instagram, onde o duque e a duquesa de Sussex deixaram uma mensagem fofa ao sobrinho.

Feliz aniversário, Louis! Nós dois estamos mandando muito amor. Beijos.

Mas a declaração do casal não caiu bem aos olhos do público. Muitos internautas fizeram duras críticas à Meghan e Harry, já que os dois não se referiram a Louis pelo título real do garoto.

Uma página real deveria se referir a ele pelo seu nome formal... Príncipe Louis. Ele não é apenas um garoto na rua.

É uma mensagem pública que milhões de pessoas podem ver. É uma questão de respeito. Você poderia comparar com essa outra página real [a do Palácio de Kensington], onde eles colocaram "Príncipe" no texto. Em particular, eles poderiam chamá-lo apenas de "Louis".

É Príncipe Louis pra vocês, queridos.

Algumas outras pessoas defenderam o casal, alegando que o príncipe é da família e que eles não deveriam mesmo se referir ao menino de uma forma mais respeitosa. E aí, o que você acha?