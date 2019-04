Luísa Sonza solta o verbo, nega pausa na carreira para cuidar de Whindersson Nunes e comenta procedimentos estéticos: - Nunca fiz botox

24/04/2019 | 14:10



Desde que Whindersson Nunes desabafou sobre seu estado de saúde e ainda precisou fazer uma cirurgia às pressas, Luísa Sonza mostra cada dia mais que está ao lado do marido. Mas na última terça-feira, dia 23, ela resolveu ir às redes sociais para desabafar sobre os boatos de que também daria uma pausa na carreira, fato que foi divulgado por conta de algumas mudanças em sua agenda. No Twitter, ela escreveu:

Gente pela última vez. EU NÃO CANCELEI TUDO. O que foi cancelado ou adiado já foi avisado a mais de uma semana aos contratantes. Se não foi falado nada é porque continua de pé. Os contratantes estão desesperados, fãs chorando achando que cancelei TUDO, achando que não vão poder me ver no show que compraram ingressos etc etc.

E não foi apenas isso, não. Luísa ainda aproveitou o momento de desabafo para falar, agora no Instagram, sobre os procedimentos estéticos que já fez em seu rosto. A cantora explicou que atualmente está fazendo um tratamento para estímulo de colágeno, porque acabou notando flacidez após um rápido emagrecimento, dizendo, ainda, que tem tendência a ter papada.

- Eu nunca fiz nada no rosto, tá, gente? Para quem pergunta. Nunca fiz botox, bichectomia. Só fiz boca, sempre. Porque sou muito nova, tenho só 20 anos e aí não é bom fazer botox tão cedo, vou esperar um pouco mais. Vou colocar daqui um tempo, para prevenir. Eu tenho tendência a ter papada. Minha mãe tem, minha família tem. Quem tem pele muito branca é mais complicado. Eu emagreci muito, também. Quem me acompanha há um tempo sabe que emagreci muito, e tinha uma flacidez aqui, disse ela, apontando para a região da papada.

Bem sincerona, né?