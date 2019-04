Evento irá ajudar pessoas com deficiência se inserir no mercado de trabalho

Luana Yanka

24/04/2019



A primeira edição do gênero realizada no Grande ABC, o Emprega com Apoio – Pessoas com Deficiência, busca ajudar pessoas que possuam impedimentos à longo prazo e dificuldades em estar no mercado de trabalho.

A partir da metodologia do emprego apoiado, o projeto possui um conjunto de ações de assessoria de impressa, orientação, treinamento e acompanhamento individual dentro e fora do ambiente de trabalho, garantindo maior autonomia a essas pessoas.

Em parceria com as prefeituras de Santo André, São Bernardo, Mauá o Ministério da Saúde, o PRONAS( Programa Nacional de Apoio à Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiència) E O Consórcio, o ITS Brasil (Instituto de Tecnologia Social), pioneiro na política do emprego apoiado, oferecerá vagas em empresas regionais de pequeno e grande porte e possui uma expectativa de mais de 200 vagas em 10 empresas, que podem aumentar até a data do evento. O projeto poderá ocorrer mais vezes na região.

Para se inscrever é necessário levar um laudo médico que mostra que possui deficiência e tem empedimentos à longo prazo, carteira de ttrabalho, RG, CPF e currículo, além de ter compromisso nas atividades e não estar inserido no mercado de trabalho.

Até hoje o projeto ajudou mais de 1.300 pessoas que se sentem satisfeitas e possui um curso à distancia para capacitar profissionais que podem ajudar nessa inserção.



Serviço

Dia; 10 de maio, sexta - feira

Horário: 13 horas

Local: Consórcio Intermunicipal Grande ABC – Av. Ramiro Colleoni 5, Centro – Santo André