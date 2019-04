'Se não cumprir metas, serei exonerado', garante Thiago Gagliasso

24/04/2019 | 13:56



O ator Thiago Gagliasso, conhecido por ser irmão de Bruno Gagliasso e já ter participado do reality show A Fazenda, publicou esclarecimentos sobre a sua indicação a um cargo na Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, que gerou questionamentos por parte do público.

"Não fui contratado para nenhuma mamata, trabalho de segunda a sexta, das 10 às 19h, assinando o ponto e sem nenhum privilégio", escreveu Thiago, que trabalha como assistente da Superintendência de Artes da pasta estadual, em seu Instagram na última terça-feira, 23.

Em seguida, afirmou que não sente nenhum tipo de "comodidade" em sua nova função: "Tenho metas e objetivos definidos. Se eu não cumpri-los, como qualquer outro funcionário, serei exonerado".

Thiago Gagliasso ainda postou um "resumo do que tem sido feito na Sesec": 'Estou aberto a ideias, projetos, quero dialogar com a iniciativa privada pra trazer verba através das leis de incentivo, vem comigo'".

Confira as publicações feitas por Thiago Gagliasso abaixo:

