Rodonorte aplicará redução de tarifa de pedágio a partir do dia 27

24/04/2019 | 13:44



A Rodonorte, que pertence ao Grupo CCR, em cumprimento ao acordo de leniência, informa que passará a realizar o pagamento em favor do usuário de 30% da tarifa de pedágio cobrada em todas as praças que administra a partir da zero hora de 27 de abril.

No último dia 11, a CCR anunciou a homologação do acordo de leniência da controlada RodoNorte e o Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Paraná pela Quinta Câmara Superior do Ministério Público Federal.

No início de março a empresa já havia informado que o acordo prevê pagamentos e gastos totais de R$ 750 milhões.

Na ocasião, a CCR detalhou que a RodoNorte se comprometeu a pagar o valor de R$ 35 milhões a título de multa prevista na Lei de Improbidade, bem como arcar com R$ 350 milhões em redução de 30% da tarifa de pedágio por pelo menos 12 meses.