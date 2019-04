58ª Festa do Pinhão anima Campos do Jordão

Redação



24/04/2019 | 13:18

A 58º edição da Festa do Pinhão vai agitar Campos do Jordão, no interior de São Paulo, até 29 de abril. O evento, que rola na Praça São Benedito, celebra o ingrediente por meio de receitas doces e salgadas, como massas, peixes, hambúrgueres e sorvetes.

Além de provar esses pratos, os visitantes poderão participar de workshops com chefs convidados e professores do Senac. Ainda durante o festival ocorrerão apresentações de música, dança e teatro.

Onde se hospedar durante a Festa do Pinhão

Para os que desejam ficar próximos do evento, o Hotel Vila Inglesa é uma ótima opção. O local fica à 3 km da Festa do Pinhão (cerca de 10 minutos de carro). O resort tem uma área aconchegante, com muitos jardins, que ficam mais coloridos no outono.

O hotel oferece um ambiente para relaxar e diversão para toda família, com arvorismo, piscinas, tirolesa, salão de jogos, brinquedoteca e quadras de vôlei e tênis. Os hóspedes também podem aproveitar a gastronomia no Bistrô Moya, além de realizar passeios de charrete, cavalo ou bicicleta pela propriedade.

