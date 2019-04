Expo Disney 2019 explora negócios sobre franquias e personagens da marca

Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



24/04/2019 | 12:25



Nem só de entretenimento vive o universo Disney. Trata-se de uma das maiores marcas comerciais do planeta com produtos que exploram ao máximo seus mundos e personagens. Oportunidade para que o mercado brasileiro possa conhecer ainda mais esse universo está aberta com a Expo Disney 2019, que ocorre nesta quarta (24) e quinta-feira (25), no Transamerica Expo Center (Avenida Doutor Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 - Santo Amaro, São Paulo). São 6.000 m2 tomados por centenas de estandes com possibilidades de negócios para comerciantes de diversos segmentos da indústria.

A feira, organizada pela The Walt Disney Company (Brasil), tem como objetivo abrir espaço para a criação de oportunidades de negócios, com produtores tentando chamar a atenção de varejistas e vice-versa, por exemplo.

Cerca de 110 empresas estão presentes, cada uma com itens ligados a variadas áreas, casos de materiais escolares, livros, decoração, roupas, produtos de higiene e, claro, brinquedos de todos os tipos. Salas de reuniões ficam à disposição para encontros e a troca de cartões é constante. Até mesmo uma área especial com “produtos inspiracionais” está montada para mostrar as possibilidades mercadológicas e ideias de união entre franquias e novas mercadorias.

Palestras temáticas também estão na agenda - algumas delas já com inscrições lotadas, mas é possível tentar vagas nas filas. Além do passeio profissional, os visitantes podem aproveitar para tirar fotos com personagens da Disney em pequenos palcos. Neste ano, a expectativa é que mais de 10 mil pessoas passem pelo evento nos dois dias de atividades.

Entre as novidades estão produtos ligados a novas franquias, casos do seriado Bia, dos filmes Vingadores: Ultimato e Aladdin e das animações Toy Story 4 e Frozen 2.

As ações da Expo Disney 2019 ocorrem das 10h às 19h, com entrada gratuita por meio de apresentação obrigatória de CNPJ. Mais informações estão no site oficial da feira.