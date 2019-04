Jennifer Garner comemora 15 anos do filme De Repente 30 com homenagens para Brie Larson e Ashley Benson

24/04/2019 | 12:10



Momento nostalgia! Você sabia que faz 15 anos que De Repente 30 foi lançado? Pois é! Considerado um dos filmes adolescente mais icônicos dos anos 2000, o longa chegou à marca na última terça-feira, dia 23. E se você acha que a data especial passaria em branco pela protagonista, a atriz Jennifer Garner, está muito enganado! Ela fez um post para lá de fofo para relembrar os bastidores da produção e a importância que esse trabalho tem em sua carreira, além de homenagear os atores e a equipe do longa:

Quinze anos atrás, hoje #DeRepente30 fazia sua estreia, dirigida com amor pelo nosso querido Gary Winick e uma leva de produtores amorosos e hardcore (3 mulheres brilhantes ? antes que fosse descolado ser liderada por mulheres!).

E não foi só isso. Ela ainda aproveitou para lembrar de uma das experiências que ela considera mais marcantes no set de filmagem: a gravação da festa de pijama com outras garotas. Para isso, ela colocou trechos dessa parte da produção no Insta.

Eu amei o meu dia com essa equipe de festa do pijama: eles dançaram sem medo e me lembraram do poder de apenas dizer sim ? estar em um grupo, vulnerabilidade e usar sutiã sob suas roupas. Imagine se toda garota de 13 anos tivesse a oportunidade de dançar e se sentir bonita como as meninas desse filme. Estou orgulhosa de todos vocês.

E sabe quem Jennifer marcou em seu post? Algumas das atrizes que participaram do longa e que hoje são vistas como grandes profissionais, como Brie Larson e Ashley Benson. Demais, né?

O filme se beneficiou das performances de tantas jovens atrizes. Aberto e cintilante-mágico tanto naquela época como agora, 15 anos depois, elas estão governando o mundo, escreveu ela.