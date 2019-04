Preta Gil se irrita com comentário polêmico de David Brazil, dá bronca por meio do Instagram e viraliza

24/04/2019 | 12:10



A feijoada do Gominho engrossou de vez! O ex-fazendeiro reuniu alguns membros da turma da gaiola do Big Brother Brasil 2019 em seu evento e resolveu compartilhar uma foto de todo mundo junto com a seguinte legenda: Sabe aquele lance de vidas negras? Então... Elas importam, SIM! Nos comentários, o promoter David Brazil meteu o bedelho falando que todas as vidas importam, independente da cor, raça ou religião, o que acabou deixando Preta Gil irritada:

David, quando você pode ir na minha casa para a gente conversar e eu te dar uns livros para você ler? Se por acaso você tenha escrito de brincadeira, isso não tem a menor graça!

Pensa que acabou por aí? Nada! Ela continuou dizendo que já o havia aconselhado a pedir a opinião dos amigos antes de fazer comentários públicos:

Já faz tempo que te falo para você pensar ou se informar, conversar com seus amigos, comigo, antes de escrever bobagens que ferem muitos dos seus! Estou aqui!

E, ao que parece, a bronca fez efeito, já que o amigo de Neymar deu repost na foto de Gominho e como legenda se desculpou:

SE ERREI PEÇO PERDÃO! Sempre mexo com o Gominho e ele comigo aqui no Insta, desculpa mesmo! Não tive a intenção de ser escroto com ninguém.