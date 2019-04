Ex-Dancing Brasil, Jaqueline Carvalho desmaia durante entrevista ao vivo na final de jogo de vôlei do marido

24/04/2019 | 12:10



Que susto! A jogadora de vôlei e ex-participante do Dancing Brasil, Jaqueline Carvalho, passou mal e desmaiou durante uma entrevista ao vivo para o canal SporTV, no intervalo da primeira partida da final da Superliga Masculina, que aconteceu na noite da última terça-feira, dia 23, em São Paulo.

No vídeo, Jaque conversa com a repórter, mas começa a se enrolar nas palavras, dando sinais de confusão. Antes de cair no chão, ela avisa que está passando mal:

- Ai gente, desculpa! Estou passando mal, diz ela.

Desesperada, a repórter apenas grita: Mentira Jaque! e tenta socorrê-la.

De acordo com o jornal Hora Um, exibido na manhã desta quarta-feira, dia 24, Jaque, que estava no local para prestigiar o marido, Murilo Endres, que joga pelo Sesi-SP e disputava a final contra o Taubaté, foi atendido por um médico do clube, que relatou que o mal-estar foi provocado por uma baixa de pressão. A bicampeã olímpica segue em observação no hospital, acompanhada do marido, mas passa bem.

Horas antes da entrevista, Jaque havia publicado no Instagram Stories um vídeo relatando que estava com pressa para acompanhar o jogo do marido. Ela marcou presença no desfile da grife Bob Store na São Paulo Fashion Week, mas por causa do atraso no evento, acabou tendo que correr para assistir à partida

O desfile demora pra caramba. Atrasa, atrasa.. já está 40 minutos atrasado. Saindo correndo direto pro jogo. Atrasadíssima, mas a gente vai chegar lá!, disse ela.