BMW lança novo i3 no Brasil com maior autonomia e versão elétrica

Leo Alves



24/04/2019 | 12:18

A BMW trouxe para o Brasil o novo i3, que tem autonomia maior e versões completamente elétricas, sem o extensor de autonomia a combustão. Disponível em três configurações, com preços entre R$ 205.950 e R$ 257.950.

Todos os modelos são equipados com o propulsor eDrive de 170 cv (125 kW), com torque de 25,5 kgfm, tração traseira e transmissão automática continuamente variável. As baterias contam com 120 Ah/42,2 kWh. Essa capacidade permite uma autonomia de 335 km (NEDC) nas versões BEV e BEV Connected, que só utilizam o motor elétrico.

Já no modelo REX Full,a autonomia no modo elétrico é de 290 km, sendo estendida em mais de 150 km com o propulsor a gasolina, totalizando 440 km.

Versões novo i3

BMW i3 BEV – R$ 205.950

É equipado com faróis full-LED, rodas de liga leve de 19 polegadas, freios a disco ventilados, painel digital, sistema BMW ConnectedDrive, ar-condicionado, seis airbags, e serviço de chamada de emergência inteligente, que aciona os serviços de auxílio em caso de colisão.

BMW i3 BEV Connected – R$ 229.950

Além dos equipamentos da versão anterior, acrescenta o ar-condicionado automático digital, e serviços de concierge, que consegue fornecer informações sobre atrações das cidades, como programações de salas de cinema, recomendações de restaurantes e até efetuar reservas em hotéis.

Sensores de chuva e de estacionamento na dianteira e traseira, além da câmera de ré e parking assistant completam a versão.

BMW i3 REX Full – R$ 257.950

Modelo mais completo, tem entre os principais equipamentos o teto solar de cristal com acionamento elétrico, sistema de áudio Surround Harman Kardon, acabamento interno em eucalipto e revestimento em couro.

Essa versão também tem o Comfort Access, que controla o travamento das portas sem a chave, e o Driving Assistant Plus, que informa, por meio de alertas visuais e sonoros, situações de tráfego cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa, e controle e prevenção de aproximação frontal.

O BMW i3 está disponível em cinco opções de cores externas, sendo duas de acabamento sólido – Branco Capparis e Black Fluid, ambas com detalhes em Azul BMW i –, e três de acabamento metálico – Azul Imperial e Vermelho Melbourne, as duas com detalhes em Frozen Grey; e Cinza Mineral, com detalhes em Azul BMW i.