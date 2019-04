Grávida, Carol Dantas revela desejo não atendido pelo noivo e fala sobre casamento para 300 convidados

24/04/2019 | 11:10



À espera do segundo filho, Carol Dantas, que é também mãe de Davi Lucca, fruto da relação com Neymar Jr., já está enfrentando os desejos que surgem durante a gravidez. Na noite da última terça-feira, dia 23, ela usou o Instagram Stories para contar aos seguidores que estava com vontade de comer uma torta doce, mas que o noivo, Vinicius Martinez, não soube atender ao seu pedido.

Eu estava com água na boca por causa de uma torta, louca atrás desta torta. E mais uma vez a Maju me deixou com vontade de comer um negócio. E aí eu falei para o meu noivo lindo e maravilhoso, e ele comprou uma torta, começou ela.

Em seguida, elogiou Vinicius, mas demonstrou ter ficado frustrada por não ter comido a torta que queria:

- Eu vim para casa querendo comer a torta, e não tem nada a ver com a torta que eu queria! Eu fiquei com vontade de chorar. Meu noivo é maravilhoso, mas eu queria essa torta molinha, mas ela veio durinha, parecendo sorvete.

Depois, Carol publicou um vídeo ao lado do filho, Davi Lucca, e perguntou para ele se estava sendo uma pessoa chata:

- Davi, a mamãe está chata hoje?

Carinhoso, ele acariciou o cabelo da mãe e fez sinal negativo com a cabeça. Na legenda, Carol escreveu: Ele disse que não, então não to! To nem aí!

Vinicius também se pronunciou sobre a situação inusitada e respostou o vídeo da noiva, brincando que ele e Davi também não tiveram seus desejos atendidos pela loira: Eu e o Davi queríamos um escorregador e uma jacuzzi em casa. Ela disse não. Também ficamos com vontade de chorar. Um de nós chorou, mas não posso falar quem, escreveu ele, em tom bem-humorado.

Carol e Vinicius estão de casamento marcado e agilizando uma mudança para uma nova residência, onde o quarteto deverá morar após o nascimento de Valentin. Em entrevista à Marie Claire, a influencer digital explicou que o evento irá reunir cerca de 300 pessoas, inclusive Neymar, e quem está cuidando de tudo é o noivo:

- São 300 convidados, a minha família é gigantesca. A do Vini é super pequenininha, mas só a minha deu 100 convidados. Por incrível que pareça, o Vini que está cuidando de tudo. Eu estou vendo o meu vestido, a roupa do Davi, e vou quando preciso experimentar a comida. O resto é tudo com ele.

Ela ainda confessou que está realizando o sonho de subir ao altar, mas que não esperava que a cerimônia fosse feita às pressas:

- Eu tinha o sonho de casar, mas não assim corrido. Eu quero casar com tudo que eu tenho direito, porque, para mim, casamento é uma vez só. Se Deus quiser vai durar muito. A gente leva à sério.

Davi Lucca será responsável por levar as alianças aos noivos, embora não goste muito da ideia de ser pajem:

- Ele não gosta de ser pajem, disse que é o último casamento que ele vai, Mas agora ele está indo com vontade, foi provar a roupa feliz, vai levar a aliança feliz, finalizou a mamãe-coruja.