24/04/2019 | 11:10



Foi anunciada pelo portal Royal Central UK a morte do grão-duque João de Luxemburgo, aos 98 anos de idade. Ele, que estava internado desde o dia 13 de abril devido a uma infecção pulmonar, teve uma piora significativa no quadro e morreu no dia 22 do mesmo mês.

Por meio de um comunicado oficial, seu filho e atual chefe do Estado, grão-duque Henrique, confirmou a morte ao declarar: Com grande tristeza eu comunico o falecimento do meu amado pai, sua alteza real, o grão-duque João, que nos deixou em paz, cercado pelo amor de sua família.

Da dinastia Nassau, o grão-duque João ocupou o trono de Luxemburgo por 36 anos, entre 1964 e 2000, quando abdicou em favor do filho mais velho.