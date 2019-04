Atividade econômica no Norte cresce 0,5% no trimestre até fevereiro, diz BC

24/04/2019 | 10:38



A atividade econômica da região Norte cresceu 0,5% no trimestre que começa em dezembro do ano passado e termina em fevereiro deste ano, em comparação ao trimestre encerrado em novembro, mostra Boletim Regional divulgado nesta quarta-feira, 24, pelo Banco Central (BC).

Segundo o documento, o crescimento está relacionado principalmente à evolução da economia amazonense, sobretudo na produção fabril.

"Essa evolução teve desdobramentos positivos no mercado de trabalho, que assinalou no período o sexto aumento seguido do nível de emprego", ressalta o BC.

A produção da indústria de transformação na região cresceu 5,6%, com destaque para a fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos no Amazonas, diz o relatório.