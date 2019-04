24/04/2019 | 10:20



O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quarta-feira, 24, pelo Ministério da Economia, mostra que houve queda de 15,88% na geração de emprego formal no primeiro trimestre deste ano quando a comparação é feita com o mesmo período do ano passado. O cálculo considera os dados sem ajustes sazonais.

Por esta série, houve no primeiro trimestre deste ano geração de 164,2 mil empregos com carteira assinada. No primeiro trimestre de 2018, a criação de vagas formais havia sido de 195,2 mil.