Novo Kindle tem luz frontal e design renovado por R$ 350

Da Redação, com assessoria



24/04/2019 | 10:18

A Amazon anunciou hoje (24) as vendas do novo Kindle no Brasil. Além de um design renovado, mais fino e leve, a nova versão básica ainda traz luz frontal e uma nova tecnologia de tinta eletrônica, para um melhor contraste na tela. O lançamento está disponível nas cores preto e branco pelo preço sugerido de R$ 349.

O novo dispositivo se junta à família Kindle que hoje conta com o Kindle Paperwhite, que possui tela de 300 ppi de alta resolução com design renovado e que é à prova d’água, e o Kindle Oasis, que inclui tela de alta resolução de sete polegadas, design ergonômico e também é à prova d’água.

Para o lançamento, a Amazon ainda preparou uma promoção especial: todos os clientes que comprarem o novo Kindle até 24 de maio terão três meses gratuitos no Kindle Unlimited – uma biblioteca com mais de 1,5 milhões de livros.

O novo Kindle ainda inclui todos os recursos já conhecidos na família Kindle:

– Whispersync: salva e sincroniza a última página lida, marcadores e anotações dos seus livros em todos os dispositivos e aplicativos Kindle, para que você possa sempre continuar de onde parou em qualquer dispositivo.

– Raio-X (apenas para livros em inglês): veja todas as passagens do livro que contêm ideias relevantes, personagens fictícios, personagens históricos, lugares ou tópicos de interesse.

– Pesquisa Inteligente: integra definições completas de dicionário a outras informações de referência da Wikipedia quando você pesquisa o significado de uma palavra.

