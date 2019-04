Quatro são presos por tentativa de roubo em São Bernardo

Do Dgabc.com.br



24/04/2019



Quatro indivíduos foram presos por tentativa de roubo no bairro Jordanópolis, em São Bernardo, na noite da última terça-feira (23). Eles estavam em um carro roubado e em posse de três pistolas.

A PM (Polícia Militar) foi acionada por volta das 22h30 para verificar veículo suspeito em frente à UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro. Ao chegar ao local indicado, as autoridades se depararam com os quatro homens no interior de um Fox preto. Foi dada a ordem para que desligassem o veículo e descessem. O grupo, então, tentou fugir de ré, mas acabou interceptado na Rua Martins Fontes.

Durante averiguação no carro, foram encontradas duas pistolas Taurus PT 840 .40, modelo pertencente à Polícia Civil de São Paulo, ambas desmuniciadas, e uma Taurus PT 938 .380 com 11 munições.

Voz de prisão foi dada e os indivíduos confessaram que estavam prestes a cometer roubo nas redondezas. Eles foram encaminhados ao 2º DP (Rudge Ramos), onde o caso foi registrado.

Na delegacia, foi constatado ainda que o veículo em que estavam se tratava de produto de roubo e que um dos criminosos estava envolvido em sequestro recente em São Bernardo.