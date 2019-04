Esportes e aventura: veja atrações de verão em Park City

Redação



Nem só de neve vivem as estações de esqui. O verão em Park City, em Utah, nos Estados Unidos, por exemplo, oferece atrações bacanas para toda a família. O complexo, que é conhecido por duas estações famosas (Park City Mountain e Deer Valley Resort) é uma boa opção para os fãs de esportes e aventuras.

Verão em Park City

Atividades

Uma opção é começar a viagem fazendo um passeio pelas paisagens locais. É possível fazer isso de bicicleta, pois são mais de 700 quilômetros de trilhas conectadas disponíveis e indicadas para todos os tipos de ciclistas. Vale destacar que a cidade foi a primeira a ganhar o selo Gold Level Ride Center, que atesta sua excelência para a prática, pela Associação Internacional de Ciclismo de Montanha.

Aos que buscam mais adrenalina, o destino conta com empresas que organizam tours de balão. A atração é bacana para quem quer contemplar pontos como as Montanhas Wasatch ou o Vale Kamas.

Indicados para todas as idades, os passeios a cavalo também são opções interessantes durante a estação mais quente do ano. Há várias excursões disponíveis, todas com acompanhamento de guias especializados.

Praticantes de golfe, por exemplo, têm à sua disposição sete campos públicos e oito privados, localizados a menos de uma hora do aeroporto internacional de Salt Lake City. Também há a possibilidade de se divertir com rafting ou esportes aquáticos mais tranquilos, como stand-up paddle. Fazer yoga sobre prancha na cratera de Homestead e curtir as tirolesas no bobsled do Utah Olympic Park, palco dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002, também são boas pedidas.

Cultura

Com uma forte vocação cultural, Park City abriga uma série de galerias de arte e museus que formam um roteiro perfeito pelas charmosas ruas da cidade.

Entre uma visita e outra, os mais de 100 restaurantes locais oferecem menus inspirados no melhor da gastronomia de todo o mundo. Há até um estabelecimento com cardápio cheio de delícias brasileiras.

Programação

Em 22 de junho, a Main Street, principal rua do destino, serve de palco a Savor the Summit, uma celebração gastronômica comunitária, com muita música ao vivo. Ela é promovida pelos melhores restaurantes da cidade.

De 2 de junho a 22 de setembro, é a vez do Park Silly Sunday Market ocupar o endereço. O mercado ao livre, que também é um festival de rua, tem de tudo um pouco: arte performática, venda de frutas e verduras e até comércio de antiguidades.

Em agosto, o Kimball Arts Festival reúne mais de 220 artistas, vindos de 30 estados, em um encontro de arte, gastronomia e música.

Além das datas fixas, as estações de esqui têm apresentações musicais ao ar livre todas as semanas.

Nos intervalos entre um passeio e outro, há lojas e outlets que atendem aos visitantes que não abrem mão de fazer umas comprinhas.

