23/04/2019 | 21:52



Após mais de seis horas de sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, o painel eletrônico do plenário sofreu uma pane e acabou sendo desligado. A expectativa é de que todas as votações a partir de agora sejam manuais, inclusive a da admissibilidade da reforma da Previdência. O presidente da CCJ, Felipe Francischini (PSL-PR), disse que vai chamar os deputados um a um para anunciarem seu voto no microfone. Ainda restam dois requerimentos da oposição para serem apreciados antes da reforma.