Título da Série A-2 pode dar R$ 800 mil para o Santo André

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



24/04/2019 | 07:00



O título da Série A-2 do Campeonato Paulista significa muito mais do que um troféu para valorizar a galeria de Santo André e Inter de Limeira. Já garantidos na elite do Estadual na próxima temporada, os clubes jogam também por premiação que pode passar dos R$ 800 mil.



A Federação Paulista vai pagar R$ 280 mil ao campeão – o vice fica com R$ 200 mil –, que também terá direito a vaga na primeira fase da Copa do Brasil de 2020. Neste ano, a competição nacional premiou em R$ 500 mil os clubes eliminados na estreia e que não estavam entre os 90 primeiros do ranking da CBF, caso dos finalistas. O valor pode ser ainda maior na próxima temporada.



No caso do Ramalhão, não será todo o dinheiro que vai engordar o caixa. Segundo o presidente Sidney Riquetto, parte da cota que o clube vai receber da Federação Paulista será dividida entre os jogadores como premiação pelo acesso.



Independentemente do título, os finalistas da Série A-2 vão respirar aliviados na parte financeira em 2020. Donos de duas das menores folhas de pagamento do torneio – o custo mensal das equipes é de cerca de R$ 120 mil cada –, Santo André e Inter de Limeira também terão direito a cota por participar da Série A-1, que nesta temporada foi de R$ 3,3 milhões para os clubes recém-promovidos à divisão.



Diante disso, a luta pelo título ganhou ainda mais importância. O primeiro confronto será domingo, às 11h, no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira. A volta será na quarta-feira, feriado do dia 1º de Maio, também às 11h, no Estádio Bruno Daniel.



Como fez melhor campanha – somando o desempenho em todas as fases –, o Ramalhão tem a vantagem de decidir em casa. Em caso de dois resultados iguais o troféu será disputado nos pênaltis.



Ingressos para o segundo jogo da decisão começam a ser vendidos hoje



Começa hoje a venda de ingressos para o segundo e decisivo jogo da final da Série A-2, entre Santo André e Inter de Limeira, no feriado do dia 1º, às 11h, no Bruno Daniel – o primeiro duelo será domingo, também às 11h, em Limeira.



Os bilhetes custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e podem ser comprados na sede do Ramalhão, no Jaçatuba, das 9h às 20h, na bilheteria do Bruno Daniel, das 10h às 17h ou pelo site totalticket.com.br. Crianças com até 12 anos e idosos com mais de 60 não pagam.



Amanhã começa a venda de ingressos para o primeiro confronto, em Limeira. Neste caso, os bilhetes custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) e estarão disponíveis na sede do Ramalhão, das 9h às 17h.