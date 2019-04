Prefeitura lacra imóvel por perturbar o sossego público

Da Redação



24/04/2019 | 07:00



Após chamamento noturno de moradores do bairro Santa Paula, mais especificadamente da Rua Marechal Deodoro, em São Caetano, culminou na lacração de um imóvel na mesma rua. A medida, realizada na tarde de ontem, foi resultado de pedido feito pela Secretaria de Segurança da cidade por meio de ofício que relata ocorrências como perturbação, desordem e, até mesmo, tentativa de homicídio.

Morador há cerca de 50 anos em residência em frente ao local, Fábio Malerba, 62 anos, destaca ter passado por várias situações de perturbação do sossego público. “Na década de 1970, quando nos mudamos para cá, esse local era uma casa em que funcionava uma metalúrgica. Depois de muitos anos fechado, reabriu como um bufê e, desde novembro ou dezembro do ano passado, veio este lounge (salão ou sala de espera em inglês). Para nossa segurança, esperamos que essa lacração seja definitiva”, complementou o morador. Ele afirmou, ainda, que foi feito abaixo-assinado, com pelo menos 100 assinaturas dos arredores, para o fechamento da casa.

O secretário municipal de Segurança, Jorge Salgado, garante que a ordem será mantida. “Temos a certeza de que a segurança da população de São Caetano está em primeiro lugar e faremos de tudo para manter a ordem na cidade.”