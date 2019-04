Casal de São Bernardo procura por cachorro após ter casa furtada

Do Dgabc.com.br



23/04/2019 | 21:10



Um casal está desesperado à procura do cachorrinho Thor. Ele foi furtado de dentro de casa - na Rua Santiago, bairro Assunção, em São Bernardo - na quarta-feira (17), junto com objetos como três televisões, um tablet e um relógio. Thor, 4 anos e meio, é um Lhasa apso preto e branco. "É um sentimento de perda muito grande, como alguém da família. Estamos muito tristes. Bens materiais a gente recupera, mas o Thor é como um filho para a gente", conta Sergio Fernandes, 56 anos.

De acordo com boletim de ocorrência registrado no 3º DP da cidade, Sergio e a mulher saíram por volta das 7h30 e quando voltaram na hora do almoço notaram que a janela estava arrombada. Uma vizinha desconfiou e chamou pelos donos da casa, o que teria interrompido a ação dos bandidos. Câmeras de segurança da vizinhança registraram um Renault/Logan prata dentro da garagem com dois indivíduos não identificados dentro.

Tem notícias sobre o Thor? Ligue no 94007-4349.