Imóvel em São Caetano é lacrado após denúncia de perturbação do sossego público

Do Dgabc.com.br



23/04/2019 | 20:51



Denúncias de moradores do Bairro Santa Paula, mais especificamente da Rua Marechal Deodoro, em São Caetano, para a ROMU (Rondas Municipais) da GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano, acarretaram na lacração de um imóvel na mesma rua. Morador há cerca de 50 anos na mesma residência, bem em frente ao local, Fábio Malerba, 62 anos, explicou que passou por várias situações de perturbação do sossego público. “Lá pela década de 1970, quando nos mudamos para cá, esse local era uma casa em que funcionava uma metalúrgica. Depois de muitos anos fechado, reabriu como um bufê e, desde novembro ou dezembro do ano passado que veio este lounge (salão ou sala de espera em inglês)”, explicou o morador.



Malerba comentou que desde o fim do ano passado que tem acompanhado, “com tristeza e preocupação”, alguns casos de muita perturbação e até violência nos arredores. “A Prefeitura lacrou a casa, mas eles conseguiram reabrir. Agora, depois de alguns acontecimentos sérios, lacrou novamente. Para nossa segurança (moradores), esperamos que essa (lacração) seja definitiva”, complementou o morador, que afirmou que também foi feito um abaixo-assinado com mais de 100 moradores dos arredores.