Em meio a rumores de briga, príncipe Harry aparece rindo com príncipe William e Kate Middleton

23/04/2019 | 19:10



Os príncipes Harry e William estariam com a relação estremecida. Os rumores começaram a surgir depois que o caçula se casou com Meghan Markle, e se intensificaram quando o casal decidiu de mudar do terreno em que também moravam William e Kate Middleton.

No entanto, talvez tudo isso seja apenas um boato, já que Kate, William e Harry foram flagrados rindo juntos no último domingo, dia 21, durante uma celebração de Páscoa no castelo de Windsor. Apesar dos rumores, os membros da família real não se pronunciaram sobre a suposta rixa entre os irmãos. O vídeo do momento fofo em família foi publicado por uma fã da família real no Instagram.

Meghan Markle não pôde comparecer à celebração de Páscoa por estar descansando na reta final da gravidez. Sua mãe, inclusive, já foi para o Reino Unido acompanhar a chegada do neto. Estamos ansiosos, né?