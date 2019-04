Ludmilla exige traje de pijama chique e proíbe celulares em sua festa de aniversário

23/04/2019 | 19:10



Na próxima quarta-feira, dia 24, Ludmilla completa 24 anos de idade! E para marcar a data, ela irá fazer uma festa que promete bombar - e muito! Segundo informações do colunista Leo Dias, a celebração se chamará Hello Mundo e terá uma exigência no vestuário: Night-suit Delux, ou melhor, um pijama chique.

- Quero todo mundo bem sexy e sensual. A maioria vai de lingerie, só com algum detalhe por cima. Vai ser babado, confusão e gritaria, explicou.

Além da exigência no traje, a cantora não irá permitir o uso de celulares e os convidados não podem chamar amigos, ou seja, a lista é bem restrita mesmo, apesar de contar com pelo menos 300 nomes, como Paulo Gustavo, Cleo Pires, Cris Vianna, David Brazil, Leo Picon e Gabi Lopes, dentre outros.

Para completar, ela exige que narguilés e tequileiros estejam espalhados por todo o local.

As atrações musicais ficam por conta da própria aniversariante, além das DJs Kathy Maravilha e Thammy, que irão mostrar seus sets na festa.