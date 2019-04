Anitta faz piada com suas cirurgias plásticas e botox: - Ainda preciso de duas horas para me maquiar

23/04/2019 | 19:10



Anitta nunca escondeu que, após começar a ficar um pouco mais famosa, ela passou a realizar algumas cirurgias plásticas no nariz, nos seios, na barriga, além de ter aplicado botox. E falando sobre o assunto, ela brincou que, mesmo após diversas intervenções, ainda precisa de duas horas para se arrumar.

Falando em inglês, por meio de seu Stories, ela aparece deitada, toda preguiçosa, em Las Vegas:

- Oi, Vegas! Podemos pular no tempo para onde eu já estou pronta e arrumada? Meu rosto, minha maquiagem e tal? Eu sou muito preguiçosa!, ela começa dizendo.

Em seguida, brinca:

- Com todas essas cirurgias plásticas que eu fiz e botox e etc. Mesmo depois de toda essa merda eu ainda preciso de maquiagem. Não tem milagre! Eu fiz todas essas cirurgias plásticas para eu ficar arrumada rápido e eu ainda preciso de duas horas para me maquiar? Cala a boca!