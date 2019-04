Barcelona vence Alavés fora de casa e pode ser campeão espanhol nesta quarta

23/04/2019 | 18:35



O Barcelona deu mais um passo para assegurar o título do Campeonato Espanhol. Em partida válida pela 34ª rodada, derrotou o Alavés por 2 a 0, nesta terça-feira, mesmo atuando fora de casa, e poderá até assegurar a conquista na quarta, dependendo do resultado do compromisso do Atlético de Madrid.

Com o triunfo, o Barcelona chegou aos 80 pontos, com 12 de vantagem para o Atlético. Na quarta, na sequência da rodada, o time madrilenho vai receber o Valencia e "dará" o título ao clube catalão caso seja batido no Estádio Wanda Metropolitano. Já o Alavés parou nos 46 pontos, em oitavo lugar.

Até pela boa vantagem na liderança e por estar envolvido na disputa da Liga dos Campeões, o Barcelona não entrou em campo com a força máxima nesta terça-feira, com o técnico Ernesto Valverde deixando inicialmente o craque Messi no banco de reservas, mas escalando Philippe Coutinho no setor ofensivo.

O Barcelona encontrou dificuldades diante do Alavés, especialmente no primeiro tempo, quando o time visitante teve algumas oportunidades de gol, chegando a assustar em jogadas aéreas que foram concluídas com finalizações perigosas do zagueiro brasileiro Rodrigo Ely. E os times foram ao intervalo com o placar empatado em 0 a 0.

Mas os problemas para o Barcelona se foram aos oito minutos, quando o time abriu o placar, após uma tabela de Sergi Roberto com Vidal, que fez o corta-luz para Aleñá finalizar na saída do goleiro Pacheco, abrindo o placar no Estádio Mendizorroza.

O segundo gol do Barcelona não demorou a sair, sendo marcado após consulta ao VAR, por toque da mão na bola por Pina na grande área. Aos 14 minutos, então, Suárez converteu a cobrança de pênalti.

Mesmo com a boa vantagem, Valverde resolveu acionar Messi na sequência. Ele quase marcou o terceiro gol em uma bela jogada individual, em que recebeu de costas, passou por dois marcadores e só parou no goleiro do Alavés e na trave, aos 23 minutos. Mas não fez falta para o time, muito perto de faturar o titulo espanhol.

Caso o Atlético de Madrid não perca na quarta, o Barcelona poderá se tornar campeão nacional no sábado, quando receberá o Levante, no Camp Nou, e o clube da capital vai encarar o Valladolid, também em casa.

OUTROS JOGOS - Também nesta terça-feira, o Huesca (19º, com 29 pontos) superou o Eibar (13º, com 40) por 2 a 0, em casa, com gols de Enric Gallego e Ezequiel Avila. Também como mandante, o Valladolid (15º, com 35) superou o Girona (17º, com 34), com gol de Michel Herrero.