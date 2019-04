RB Leipzig bate Hamburgo por 3 a 1 e vai pela 1ª vez à final da Copa da Alemanha

23/04/2019 | 18:26



Atual terceiro colocado do Campeonato Alemão, o RB Leipzig fez valer o seu melhor momento nesta terça-feira ao superar o Hamburgo, hoje integrante da segunda divisão nacional, para avançar pela primeira vez à final da Copa da Alemanha. Em duelo na casa do rival, a equipe venceu por 3 a 1 para se garantir na luta pelo título.

O outro clube que jogará a decisão será definido nesta quarta-feira, a partir das 15h45 (de Brasília), quando o favorito Bayern de Munique enfrenta o Werder Bremen, também como visitante, na outra semifinal da competição.

No jogo realizado em Hamburgo, o RB Leipzig abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo com um gol do atacante dinamarquês Yussuf Poulsen, que completou de cabeça para as redes um escanteio batido por Marcel Halstenberg.

Já aos 24, porém, os donos da casa chegaram ao empate após uma falha do sistema defensivo do rival, que permitiu que o gambiano Bakery Jatta roubasse uma bola e depois finalizasse de cobertura para surpreender o goleiro Peter Gulacsi, marcando um golaço.

O Hamburgo sustentou a igualdade no placar até o fim do primeiro tempo, mas acabou sofrendo o segundo gol aos 8 minutos da etapa final. Depois de um cruzamento de Kevin Kampl, o suíço Vasilije Janjicic tentou fazer o corte, mas acabou desviando a bola para dentro da própria meta dos anfitriões.

E o RB Leipzig ficou ainda mais perto de assegurar vaga na decisão ao ampliar para 3 a 1 aos 27 minutos, quando o sueco Emil Forsberg marcou após nova assistência de Halstenberg. Com dois gols de vantagem, bastou aos visitantes administrarem o placar para irem à final, marcada para acontecer no dia 25 de maio, no Estádio Olímpico de Berlim.

O tradicional Hamburgo, por sua vez, fracassou na tentativa de poder lutar pelo seu quarto título da Copa da Alemanha, depois de ter faturado o troféu das edições de 1962/1963, 1975/1976 e 1986/1987 da competição, da qual também foi vice-campeão em outras três ocasiões, nas temporadas 1955/1956, 1966/1967 e 1973/1974.