Programa Raul Gil se pronuncia sobre morte de ex-assistente de palco mirim: O vovô Raul lamenta a perda

23/04/2019 | 18:10



O Programa Raul Gil se pronunciou nessa segunda-feira, dia 22, a respeito da morte de uma das ex-assistentes de palco, Yasmin Gabrielle. A garota tinha 17 anos de idade, e a notícia foi divulgada pelo filho de Raul, Raul Gil Junior, que revelou que ela lutava contra a depressão - por esse motivo, a suspeita é de que ela tenha cometido suicídio, embora nada tenha sido confirmado até o momento.

No Instagram do programa foi postada uma foto de Raul com Yasmin, e a legenda diz:

Yasmin Gabrielle, ex-assistente mirim do Programa Raul Gil, morreu no último domingo, dia 21, aos 17 anos de idade. O vovô Raul lamenta a perda da garotinha, que era vítima de depressão. No programa deste sábado, o vovô comentará sobre o caso.