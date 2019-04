Anitta e Paulo Gustavo comandarão o Prêmio Multishow 2019

23/04/2019 | 18:10



Já temos os nomes dos apresentadores do Prêmio Multishow 2019! Segundo a colunista Patricia Kogut, Anitta e Paulo Gustavo irão comandar a premiação, que acontecerá no dia 29 de outubro, e terá transmissão ao vivo no Multishow.

Essa não será a primeira vez que Paulo Gustavo e Anitta dividem o palco. Em 2016, quando Anitta estava participando do Música Boa Ao Vivo, no Multishow, o humorista fez uma participação especial caracterizado de Dona Hermínia, a personagem que faz em homenagem à sua mãe, e que é a protagonista do filme Minha Mãe é Uma Peça. Além disso, o filme Minha Vida em Marte, estrelado pelo ator, conta com uma cena gravada durante um show da cantora.

Essa também não será a primeira vez em que os dois apresentarão o Prêmio Multishow. Paulo Gustavo apresentou o program de 2012 a 2015, enquanto Anitta esteve a frente da premiação em 2018, quando protagonizou um beijão com o cantor Leandro Martins. Será que vai rolar um momento como esse no Prêmio Multishow 2019?