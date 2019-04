Grávida de nove meses, Sabrina Petraglia relembra desejos bizarros que teve durante a gestação

23/04/2019 | 17:10



Sabrina Petraglia está reta final da gravidez de Gael, seu primeiro filho com o engenheiro Ramón Velazquéz. Em entrevista ao site da Marie Claire, a atriz falou sobre a gestação, e se já desejava ser mãe.

- Não era um sonho ser mãe. Quer dizer, minha educação foi voltada a casar cedo, assim como minhas primas e ter filhos cedo, então, durante um tempo foi um sonho padrão, daqueles colocados pela sociedade. [...] Quando eu tinha 24 anos, terminei um noivado e entrei na escola de arte dramática. Virou minha vida do avesso... Meu casamento e a gravidez do Gael foram coisas que aconteceram a partir de um encontro que deu e está dando certo. Deu vontade de casar e planejamos a gravidez.

Ela também relembrou os desejos que teve durante a gravidez.

- Comi um pé de agrião em uma cumbuca com vinagre, como se fosse batata-frita com catchup, sabe? Mergulhava o agrião e comia. Também tive desejos relacionados à minha infância, como maria-mole. Minha mãe e minha avó faziam quando era pequena e fiquei com isso na cabeça. Até que minha mãe fez uma travessa do doce, mas só consegui comer dois pedaços e parei.

Na 36ª semana, Sabrina revelou que engordou apenas nove quilos e meio durante a gestação de Gael, e que pretende criar o garoto da forma mais aberta possível, ainda mais em tempos em que a discussão sobre o machismo está em alta.

- Quero observar bastante meu filho, quais são seus talentos e suas verdades e, assim, ter a sabedoria para potencializar ser quem ele é, e não criá-lo em uma forma. Quero ter bastante diálogo. Estou assistindo documentários sobre educação e ele vai poder chorar, falar sobre qualquer coisa, usar cor-de-rosa, ser livre.

A atriz falou, também, que irá criar seu filho na base do diálogo e da confiança. Fofo, né?